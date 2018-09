Onze Chef Voetbal kijkt zijn ogen uit: “Wat een weelde”

Soms denk ik: geniet wat meer van deze momenten, misschien maken we het de eerstkomende 30 jaar niet meer mee. Het gaat dan over de weelde bij de Rode Duivels. Bekijk onze krant vandaag. Het staat bol van uitblinkende Belgen in het buitenland, het zijn zelfs niet eens allemaal Rode Duivels.