Anderlecht maakt zijn dreigement van eerder deze zomer waar. Ivan Obradovic realiseerde vóór 31 augustus geen transfer en vanaf vandaag mag de Servische linkerflank niet meer met de A-kern meetrainen. Hij moet trainen met de beloften.

Paars-wit is vooral ontgoocheld omdat Obradovic niet openstond voor bepaalde voorstellen, zoals dat van Sporting Lokeren. Toch is een transfer nog niet helemaal uitgesloten. Onder meer de Portugese markt is nog open.