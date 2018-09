Onderzoek naar hoevemoord zit nog altijd muurvast na verhoren en tiental tips

Dilsen-Stokkem -

Het onderzoek naar de moord op Gerty Vanhoef (61) vorige dinsdag in een hoeve in het Limburgse Elen zit muurvast. De politie kan maar weinig sporen vinden in de hoeve, die door een brand volledig werd verwoest. Wat wel vaststaat, is dat de brand is aangestoken in de woonkamer waar de vrouw zich bevond. Voordien kreeg ze al een tiental messteken.