Federaal parket opent onderzoek naar dood Belgische topmanager in Rusland

Voor het Russische gerecht is er niks verdachts aan de dood van Bruno De Cooman (61, foto) in Moskou. Maar het Belgische federale parket opent nu toch een onderzoek. Ook de familie van de topmanager denkt dat er meer aan de hand is. De Cooman, topman bij het Russische staalbedrijf NLMK, viel woensdag uit het raam van zijn appartement in het centrum van Moskou, en overleefde die val niet.

Volgens de politie van Moskou waren er geen sporen van geweld in het appartement. Maar het Belgische federaal parket gaat nu toch niet zo licht over de feiten, en heeft een onderzoek geopend. Terecht, vindt de familie. “Zijn chauffeur heeft hem aan zijn appartement afgezet. Hij had gezegd dat hij maar vijf minuutjes zou wegblijven. Dat zou hij toch niet doen als hij zelfmoord wilde plegen?” Een mogelijke verklaring zou kunnen zijn dat zijn bedrijf had geprotesteerd tegen de taksverhoging op staal die de Russische president Poetin had aangekondigd.