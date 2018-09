‘CR5,5’: in Italië begint eerste kritiek op Cristiano Ronaldo de kop op te steken

In Italië begint de eerste kritiek op Cristiano Ronaldo de kop op te steken na drie wedstrijden en 23 doelpogingen zonder goal. De Italiaanse krant Corriere dello Sport doopte CR7 al schertsend om in ‘CR5,5’.

Juventus mag dan wel alleen op kop staan in de Italiaanse Serie A, hét gespreksonderwerp in Italië is Cristiano Ronaldo. De Oude Dame legde deze zomer 117 miljoen euro op tafel voor CR7, die een astronomisch loon van dertig miljoen euro per jaar opstrijkt. Maar op zijn eerste officiële doelpunt voor het team dat voor zijn achtste Scudetto op rij gaat, is het nog steeds wachten. En in Italië beginnen ze ongeduldig te worden.

“Cristiano Ronaldo insufficiente”, is Il Corriero dello Sport hard. “Het probleem is niet alleen dat hij niet scoort, het probleem is ook dat hij zich er zenuwachtig over begint te maken.” De krant doopt CR7 zelfs om tot CR5,5 - een beoordeling die in Italië als synoniem gebruikt wordt voor een speler die geen bijdrage aan de wedstrijd levert. Niet bepaald een compliment voor de vijfvoudige beste voetballer van de planeet.