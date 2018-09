Ook bij reserven lopen emoties hoog op in Madrileense derby: Atlético-kapitein probeert supertalent van Real te bijten

De derby tussen de Madrileense topclubs Atlético en Real staat altijd bol van de emoties, maar afgelopen weekend bewezen de twee rivaliserende reserventeams dat ze er ook wat van kunnen. Bij Real Madrid speelde het 18-jarige Braziliaanse talent Vinicius Junior de tegenstand bij vlagen van het kastje naar de muur, en dat kon Atlético-kapitein Tachi maar matig appreciëren. De Spanjaard probeerde de zomertransfer van Real zowaar te bijten.

Real telde 45 miljoen euro neer voor Vinicius, en de Braziliaan liet zijn talent bewonderen tegen de stadsrivaal. Hij scoorde beide doelpunten voor de bezoekers in een 2-2 gelijkspel. Vooral zijn tweede, een krul van buiten de zestien in de verste winkelhaak, was een hele mooie.