Meerdere sluizen geblokkeerd tegen hervorming ambtenarenstatuut: “Maar mogelijk komen er ook nog acties die de burger treffen”

Brussel -

Door de acties van de socialistische ambtenarenbond ACOD is een groot deel van het binnenvaartverkeer naar (de havens van) Antwerpen en Gent maandag onmogelijk, zo bevestigt algemeen vakbondssecretaris Jan Van Wesemael. De vakbond blokkeert sinds zondagavond een aantal sluizen (Wijnegem, Hasselt, Diepenbeek en Ham). Maandagochtend werd de actie uitgebreid naar de sluizen van Evergem en Oudenaarde en later op de dag zouden ook de sluizen in Brugge en in Menen nog geblokkeerd worden.