Straf: ’s ochtends zat Bruno nog op 700 kilometer rijden van Charleroi, ’s avonds maakte hij al zijn debuut

Charleroi kon opgelucht ademhalen zaterdagavond tegen Moeskroen: 3-1-winst en nieuwkomer Massimo Bruno die enkele mooie dingen liet zien bij zijn invalbeurt. Al had hij altijd een goaltje moeten meepikken.

Charleroi moest hemel en aarde bewegen om Massimo Bruno speelgerechtigd te krijgen. De transfer kwam pas helemaal op het einde van de mercato helemaal rond – vanop afstand zelfs, want Bruno zelf zat nog in Duitsland. Uiteindelijk reed Bruno zaterdagochtend nog van Leipzig naar Charleroi - een rit van 700 kilometer - om meteen in de kern te zitten. “Dat verraste me niet echt, de coach had me gezegd dat hij op me rekende”, aldus Bruno. “Ik heb ook de hele week in Leipzig getraind, maar het was natuurlijk makkelijker geweest als ik al eens met Charleroi had kunnen trainen.”

Video: Photo News

De Carolo’s hadden Bruno al lang op hun radar staan, maar was in eerste instantie geen spek voor de bek van Mehdi Bayat. Ook Bruno wachtte liever het einde van de transferperiode af om te zien of er niets anders uit de bus kwam. “Ik ben van in het begin eerlijk geweest met Charleroi, er waren ook andere mogelijkheden. Natuurlijk had ik wat stress omdat het zo lang bleef duren. Maar Leipzig had natuurlijk ook nog iets te zeggen. Ik lag nog een jaar onder contract en er moesten eerst andere spelers bijkomen vooraleer ik mocht vertrekken. Uiteindelijk gaf het gesprek met Felice Mazzu de doorslag.”

Herlanceren

In Charleroi moet Bruno zijn carrière nu herlanceren. Nog maar 24, maar de laatste twee seizoenen wat in de vergetelheid geraakt nadat hij als een komeet de hoogste in schoot bij zijn debuut bij Anderlecht en een transfer versierde naar Leipzig. “In het voetbal ben je snel vergeten. Iedereen gaat dit als een stap terug zien, maar nu was het belangrijk dat ik speelde. Het voelt als thuiskomen”, aldus Bruno, die bij de jeugd nog bij Charleroi speelde.