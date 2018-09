Dochter van beruchtste seriemoordenaars ter wereld: “Als kind verkleedde ik mij met kleren van vrouwen die mijn ouders vermoordden”

Als jong meisje hield ze ervan om verkleedpartijtjes te houden met haar zus. Onschuldig en kinds plezier, zo leek het. Pas jaren later ontdekte Mae West van wie de kleren en de schoenen, die ze had aangetrokken, waren geweest. Van de jonge vrouwen die door haar ouders waren vermoord.

“Had ik ook maar enig vermoeden dat mijn ouders tientallen jonge vrouwen hadden vermoord in ons huis? Natuurlijk niet. Op een dag, toen ik acht jaar oud was, vonden we een kast vol vrouwenkleren en -schoenen. Mijn zus Heather en ik verkleedden ons ermee. Mama leek het niet eens erg te vinden. Pas veel later besefte ik dat het de kleren waren van de jonge vrouwen die mijn ouders vermoord hadden in ons huis.”

Een zesjarige Mae West (R.) en haar zus Heahter, die vermoord werd door hun vader.

“House of Horrors”

Het zijn de woorden van Mae West, dochter van Fred West en Rosemary West. Tussen 1967 en 1987 folterden, verkrachtten en vermoordden zij minstens twaalf jonge vrouwen in hun woning in het Engelse Gloucester, dat al snel de naam ‘House of Horrors’ kreeg.

Ook Mae en haar broers en zussen werden door hun vader seksueel en fysiek misbruikt in het beruchte huis. Zus Heather liet er zelfs het leven. Zij werd gewurgd en in de tuin begraven door haar vader.

“Eerst leek het een grap toen hij zei dat een vader het recht heeft om zijn dochters te ontmaagden”, schrijft de inmiddels 46-jarige Mae in haar nieuwe autobiografie. “Maar eenmaal we onze puberteit naderden, werd het een echte dreiging. “Het is maar eerlijk”, zei hij tegen ons. “Mijn vader deed hetzelfde bij mijn zussen.” Vanaf dat moment drong hij zichzelf bij ons op, van zodra hij de kans had.”

Moeder blijven bezoeken

Mae West woont nu met haar echtgenoot en haar eigen kinderen in een klein dorpje in Engeland. Meer dan tien jaar is ze haar moeder blijven bezoeken in de gevangenis. Maar toen ze geen duidelijke antwoorden kreeg op de vragen over de dood van haar zus Heather, zijn die bezoeken gestopt.

Rosemary West Foto: REUTERS

“Zij stopte zelf met brieven te schrijven naar mij”, zegt ze. “Ik stond plots niet meer op haar bezoekerslijst. Het was eerlijk gezegd wel een opluchting om alle contact met haar te verbreken. Het begon een last te worden.”

Zelf hield ze haar donkere verleden angstvallig verborgen voor haar eigen kinderen. Nog steeds maakt ze zich voortdurend zorgen dat mensen zullen ontdekken wie ze is.

“De autoriteiten hebben niks gemerkt en niks gedaan toen wij als kinderen misbruikt werden door onze ouders. En nu we volwassen zijn, zeggen ze: “Oei, jullie komen uit een slechte familie. We zullen jullie maar goed in de gaten houden. Natuurlijk voelen wij ons gestigmatiseerd.”

Vreselijk trauma

Ondanks het vreselijke trauma dat ze delen, heeft Mae nog steeds contact met haar broers en zussen. “We gaan er allemaal op een andere manier mee om”, klinkt het. “Maar we komen goed overeen. Ik praat bijvoorbeeld elke dag met mijn zus Louise.”

Frederik Walter Stephen West werd in 1994 schuldig bevonden aan de moorden op elf mensen. Hij wachtte het proces echter niet af en beroofde zichzelf van het leven voor hij berecht kon worden.

Zijn vrouw Rosemary West werd veroordeeld voor de moorden op tien vrouwen. Zij kreeg een levenslange gevangenisstraf zonder de mogelijkheid om vervroegd vrij te komen.