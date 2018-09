Michel Lelièvre komt voorlopig niet vrij onder elektronisch toezicht

Michel Lelièvre, die een gevangenisstraf van 25 jaar uitzit voor zijn aandeel in de zaak-Dutroux, komt voorlopig nog niet vrij onder elektronisch toezicht. De strafuitvoeringsrechtbank zou zich morgen over de zaak buigen, maar heeft de behandeling van het dossier uitgesteld omdat Lelièvre geen vaste verblijfplaats meer kan voorleggen. Er is nog geen nieuwe datum vastgelegd, meldt RTLinfo vandaag.

Volgens de advocate van Lelièvre, Benjamine Bovy, is hij de woning waar hij na zijn vrijlating zou kunnen verblijven, kwijtgeraakt door een “samenloop van omstandigheden”. Een vaste verblijfplaats kunnen voorleggen is een voorwaarde om vrij te komen met een enkelband. Lelièvre zoekt nu een nieuwe verblijfplaats. De strafuitvoeringsrechtbank kan het dossier daarna pas behandelen.

Het hof van assisen in Aarlen veroordeelde Michel Lelièvre in 2004 tot een gevangenisstraf van 25 jaar voor zijn aandeel in de ontvoering van An en Eefje en Sabine en Laetitia. Hij zit sinds 1996 in de gevangenis en zou binnen drie jaar vrijkomen.

Half juli bevestigde zijn advocate dat de man zijn vrijlating onder elektronisch toezicht had aangevraagd. De directie van de gevangenis van Ittre, waar hij opgesloten zit, heeft daarvoor al een positief advies gegeven, stelde ze.

Lelièvre, die nu 22 jaar in de gevangenis zit, kreeg eerder dit jaar al verschillende keren penitentiair verlof als voorbereiding op zijn definitieve vrijlating. Dat gebeurde altijd zonder incidenten.