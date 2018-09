In Spanje veroordeelde rapper blijft (voorlopig) een vrij man in ons land

Gent - De Spaanse rapper Josep Miquel Arenas Beltrán (24), beter gekend als Valtònyc, blijft voorlopig in ons land. Het Spaanse gerecht vraagt zijn aanhouding en uitlevering via een Europees aanhoudingsmandaat nadat de rapper in 2017 tot 3,5 jaar cel werd veroordeeld.

De zaak werd maandagochtend gepleit voor de Gentse raadkamer. Valtònyc wordt bijgestaan advocaat Paul Bekaert, zijn zoon Simon Bekaert en een Spaanse raadsman. Volgens meester Simon Bekaert is dit een belangrijk dossier. “Hier moet een duidelijke lijn getrokken worden. Het Europees aanhoudingsmandaat mag niet gebruikt worden om mensen met een afwijkende mening te laten arresteren in andere EU-lidstaten en hen te laten uitleveren.”

De rapper werd in 2017 tot 3,5 jaar cel veroordeeld omdat hij in zijn nummers onder meer pleit voor een bezetting van een paleis van de Spaanse koninklijke familie. Over enkele regionale politici rapte hij dat ze een atoombom verdienen. Voor het Spaanse gerecht verheerlijkt hij daarmee terrorisme en bedreigde hij het koningshuis, wat strafbaar is in het land.

Vrije meningsuiting

“Spanje is door het Europees hof al twee keer veroordeeld omdat ze die wet op beledigingen aan het adres van het koningshuis nog toepassen. Die wet is in strijd met het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens en het recht op vrije meningsuiting en mag van Europa niet meer toegepast worden”, aldus Paul Bekaert.

Dat Spanje de rapper de uitlevering vraagt op basis van terrorisme, kan volgens Bekaert ook niet. “Verheerlijking van terrorisme is niet strafbaar in ons land. Mijn cliënt heeft daden uit het verleden goedgekeurd, maar heeft nooit expliciet gedreigd met een aanslag op bepaalde personen. Wat hij gedaan heeft, is in ons land niet strafbaar. Er is nergens in dit dossier sprake van een dubbel misdrijf (in dat geval zijn de feiten zowel in Spanje als in ons land strafbaar, nvdr.), dus van een uitlevering kan geen sprake zijn”, aldus Bekaert.

Volgens Bekaert is dit een belangrijk dossier. “Het Europees aanhoudingsmandaat wordt misbruikt door Spanje om politieke tegenstanders aan te houden en achter tralies te krijgen”, zegt hij. “Ook voor kunstenaars en artiesten is dit dossier van levensbelang. Wanneer zijn hun recht op vrije meningsuiting niet meer kunnen uitoefenen in een Europese lidstaat, zit Europa met een probleem.”

Massale persbelangstelling uit Spanje. Foto: cma

Selfie op de Korenlei

De zaak werd vandaag gepleit voor de Gentse raadkamer, die op 17 september uitspraak doet over de zaak. Wanneer de raadkamer beslist de Spaanse rapper niet aan te houden en uit leveren, zal het parket wellicht in beroep gaan en verschuift de beslissing naar de kamer van inbeschuldigingstelling. Mocht het de rechter hem wel aanhouden en willen uitleveren, dan liet Bekaert verstaan in beroep te gaan tegen die beslissing.

Na de veroordeling kwam het in Spanje tot verschillende solidariteitsbetogingen, maar het hooggerechtshof bevestigde in februari de veroordeling. Valtònyc had tot 24 mei de tijd zich aan de melden bij het Spaanse gerecht, maar bleek spoorloos.Een selfie van de twintiger op de Korenlei bracht duidelijkheid: de rapper was naar Gent afgezakt.