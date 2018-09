“Weyts moet niet klagen over ‘makke vervolging’: er zijn duidelijke afspraken gemaakt met zijn administratie”

“Het is verwonderlijk dat sommige politici nog spreken over de ‘makke vervolging’ van misdrijven, terwijl althans met de Vlaamse administratie heel concrete afspraken over administratieve versus strafrechtelijke vervolging gemaakt worden.” Dat heeft de Gentse procureur-generaal Erwin Dernicourt, die verwees naar een uitspraak van Vlaams minister Ben Weyts over het vervolgen van dierenmishandeling, maandag gezegd bij de plechtige opening van het nieuwe gerechtelijke jaar in Gent.

Dernicourt, de hoogste magistraat van Oost- en West-Vlaanderen, benadrukte dat de deelstaten sinds de zesde staatshervorming in 2011 bevoegd zijn voor het opstellen van bindende richtlijnen van strafrechtelijk beleid in de materies die tot hun bevoegdheid behoren.

“De Vlaamse regering heeft begin juli 2017 haar strafrechtelijke prioriteiten aan het College van procureurs-generaal meegedeeld. De zeer constructieve samenwerking tussen de Vlaamse overheid en het openbaar ministerie in deze domeinen dateert al van lang voor de staatshervorming”, zei de procureur-generaal. “Het is dan ook verwonderlijk dat sommige politici soms nog spreken over, bijvoorbeeld, de ‘makke vervolging’ van sommige misdrijven terwijl althans met de Vlaamse administratie heel concrete afspraken over administratieve versus strafrechtelijke vervolging gemaakt worden.”

Dernicourt verwees naar een uitspraak van Vlaams minister van Dierenwelzijn Ben Weyts (N-VA), die in februari stelde dat de vervolging dierenmishandeling strenger moet en dat de parketten de zaken die ze doorgespeeld krijgen ernstiger moeten nemen.