Lichaam van avonturier Marc Sluszny na 2 maanden gevonden door andere duiker

Het lichaam van de Antwerpse avonturier Marc Sluszny is gevonden, zo meldt VTM en werd bevestigd aan de redactie van onze zusterkrant Gazet van Antwerpen. Sluszny was vermist sinds eind juni, toen hij was afgedaald in Font Estramar, de diepste onderwatergrot van Europa. De bekende avonturier, auteur en motivational speaker was op 29 juni op 125 meter diepte het contact verloren met zijn Letse buddy. Hij kwam nooit boven.

De zoekactie naar Sluszny werd begin deze zomer zonder resultaat stopgezet. Een andere duiker, die anoniem wil blijven, is afgelopen week op eigen houtje de grot ingedoken op zoek naar Sluszny. Hij vond het lichaam van de Antwerpse duiker en bracht het tot buiten de grot, tot op een diepte van drie tot vijf meter. De familie van Sluszny kreeg intussen officieel bevestiging van het Franse gerecht van de vondst van het lichaam.

Het lichaam is nu in handen van het Franse gerecht. Familie en vrienden hadden de hoop al opgegeven dat het lichaam nog zou gevonden worden. “We dachten dat we hem nooit zouden kunnen begraven”, zegt Laurent Boekie, boezemvriend van Sluszny, aan VTM Nieuws. “De ontdekking van zijn lichaam was dus helemaal onverwacht. Dit brengt veel emoties met zich mee. De vorige expeditie was met vijftien man en drie ton materiaal en leverde niets op. Ik kan dus enkel chapeau zeggen aan de man die Marc vond. Hij heeft ook niets gevraagd van geld of beloning. Dit is echt een cadeau uit de hemel”

Complexe grot

Font Estramar is een bijzondere complexe grot om in te duiken. Meerdere duikers kwamen er in het verleden al om het leven. Ook tijdens de zoektocht naar Sluszny begin deze zomer stierf een Franse duiker.

Marc Sluszny was één van de bekendste Antwerpse avonturiers. Hij haalde verschillende records, onder andere in het zweefvliegen, het deltavliegen en in de ‘vertical run’, waarbij hij 100 meter loodrecht naar beneden liep met behulp van een touw op de Proximusgebouwen in Brussel. Hij dook met haaien, nam deel aan autoraces en schreef verschillende boeken. Sluszny was joods. Hij zal wellicht in Tel Aviv (Israël) begraven worden.

