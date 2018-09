VIDEO: Huntelaar vernedert Vitesse met twee dezelfde goals binnen de minuut

Ajax won zondag eenvoudig van Vitesse. De 0-4 van Huntelaar werd eerst nog afgekeurd voor buitenspel, maar nog geen minuut later scoorde hij een geldige kopie van dat doelpunt.

Bij 0-3 legde Ziyech de bal klaar voor Huntelaar, die maar binnen te duwen had. Omdat beide spelers buitenspel stonden, keurde de ref het doelpunt af. Een minuut later liep Vitesse in dezelfde val: een verre steekpass reet de verdediging open, deze keer met Tadic als aangever voor de inlopende Huntelaar. Die werkte opnieuw koeltjes af, en niet vanuit buitenspel. “Om je kapot te schamen”, volgens de commentator van Ajax TV.