Onbekenden beschieten jongetje (4) met luchtdrukgeweer: slachtoffertje ernstig gewond

Een 4-jarig jongetje uit het Nederlandse Zwaag (Noord-Holland) is zondagmiddag beschoten met een luchtbuks. Het kindje raakte daarbij ernstig gewond. Het is nog onduidelijk wie op de jongen heeft geschoten.

De kleuter was zondag rond 13.00 uur buiten aan het spelen met vriendjes toen hij ineens pijn in zijn borst kreeg en weinig adem had. De moeder nam haar zoon naar het ziekenhuis waar bleek dat hij een kogel van een luchtbuks in zijn borst had. De jongen had onder meer een klaplong.

Zondagavond zat de kogel nog altijd in zijn lichaam. De toestand van de kleuter is stabiel, schrijft De Telegraaf.

De politie heeft een onderzoek ingesteld naar het incident. Het is nog onduidelijk wie op de jongen geschoten heeft.