"In Jette is de verkeerssituatie heel de dag problematisch"

De eerste dag van het schooljaar ging gepaard met grote verkeerschaos op de weg. De Brusselse buitenring werd volledig afgesloten na twee ongevallen ter hoogte van Wemmel, waarbij een dodelijk slachtoffer viel, maar ook zonder ongevallen is die omgeving een pijnpunt. "Op die plek is er heel de dag file", zegt Touring-woordvoerder Danny Smagghe.

"Er is niet veel nodig om het wegennet volledig vast te zetten", zegt Smagghe. Vooral de verkeerssituatie in Jette is problematisch. "Op dat punt zijn veel conflictsituaties, het is er heel moeilijk voor bestuurders. In Jette komen er rijstroken bij elkaar, er moet worden ingevoegd en uitgevoegd. Daardoor zijn de files er structureel", zegt Smagghe.

LEES OOK. Eén rijstrook vrij, maar nog steeds grote hinder op Brusselse ring na dodelijk ongeval

Hoe meer potentiële conflictsituaties er zijn op de weg, hoe groter de kans op ongelukken. En wanneer er een aanrijding gebeurt in de staart van een file, zijn de gevolgen vaak veel ernstiger. "Je hebt meer kans om de overlijden door een aanrijding in de staart van een file", legt Smagghe uit. "Dat komt omdat er vaak vrachtwagens betrokken zijn bij dergelijke ongevallen. Mensen zijn soms volledig afgeleid, vallen in slaap of zijn bezig met hun smartphone, en remmen niet af. Dan is de impact veel groter."

Optimalisering

Structurele files ontstaan door een gebrek aan degelijke infrastructuur. Daarom komt er een optimalisering van de Brusselse ring. Het oudste deel van de ring, tussen Groot-Bijgaarden en Strombeek-Bever, is meer dan 60 jaar oud. Het andere deel, van Strombeek-Bever tot Sint-Stevens-Woluwe, dateert uit de jaren 70.

Er zullen ingrijpende werken uitgevoerd worden, die het doorstromend verkeer zullen scheiden van het lokaal verkeer. De werken zijn al begonnen aan de Woluwelaan, en zullen geleidelijk aan uitgerold worden.