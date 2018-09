Mysterieuze ziekten van diplomaten zijn “het gevolg van aanvallen met microgolven”

De tientallen diplomaten op de Amerikaanse ambassade in Havana die vorig jaar plots last kregen van gehoorverlies, duizeligheid en slapeloosheid, zouden bestookt zijn met microgolven. Dat zegt de wetenschapper die het onderzoek leidt naar de onverklaarbare gezondheidsklachten.

Amerikaanse diplomaten in het communistische Cuba kregen tussen eind 2016 en midden 2017 plots een rist aan onverklaarbare gezondheidsklachten, gaande van gehoorverlies, duizeligheid en slapeloosheid tot chronische vermoeidheid en knallende hoofdpijn.

De Verenigde Staten haalden daarop heel wat diplomatiek personeel terug uit Havana en stelden een onderzoek in. Aanvankelijk werd gesteld dat de slachtoffers getroffen werden door een “geluidsaanval met een sonisch wapen”. Volgens neurologen viel dat echter moeilijk te rijmen met de (lichte) hersenschade die sommige slachtoffers opliepen.

Douglas Smith, directeur van het Center for Brain Injury and Repair aan de Universiteit van Pennsylvania, onder wiens leiding 21 slachtoffers werden onderzocht, oppert in een interview met The New York Times nu dat de diplomaten zijn bestookt met wapens die microgolven uitstralen. “In het begin waren we met z’n allen erg sceptisch over die denkpiste, maar nu is iedereen het ermee eens dat we in de juiste richting aan het zoeken zijn”, zegt Smith. Ook zijn team stelde vast dat de diplomaten hersenschade opliepen.

Ontdekt in 1960

Volgens The New York Times ontdekte de Amerikaanse wetenschapper Allan Frey in 1960 al dat microgolven onze hersenen kunnen misleiden, waardoor we die horen als waren ze gewone geluidsgolven. Die ontdekking leidde in de jaren zestig en zeventig zelfs tot onderzoek naar nieuwe wapens in de Verenigde Staten en de toenmalige Sovjet-Unie. De bedoeling was om diplomatiek en militair personeel van vijandige mogendheden uit te schakelen door hun leefomgeving te “overspoelen met microgolven”.

Het zou volgens Smith kunnen verklaren waarom de getroffen diplomaten stuk voor stuk klagen over aanhoudende scherpe, rinkelende of zoemende geluiden, terwijl die geluiden op zich niet aan de basis kunnen liggen van de hersenschade die de slachtoffers hebben opgelopen.

Cuba blijft ontkennen

The New York Times meldt verder dat Frey, de wetenschapper die ontdekte hoe microgolven onze hersenen kunnen misleiden, onlangs FBI-agenten bij hem thuis over de vloer kreeg. Die ondervroegen hem over het fenomeen, en bevestigden aan hem dat het een van de pistes is die ook zij onderzoeken.

Naast de vraag welke wapens bij de aanvallen op de Amerikaanse diplomaten zijn gebruikt, blijft het evenzeer een raadsel wie ze dan heeft uitgevoerd, en waarom. Cuba blijft in alle toonaarden ontkennen dat ze er ook maar iets mee te maken hebben.