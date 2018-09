In deze school is geen enkele leerling opgedaagd op de eerste schooldag: “Hier hadden we voor gevreesd”

Sint-Lievens-Houtem / Vlierzele - Geen enkele leerling is op de eerste schooldag opgedaagd in de kleuter- en basisschool De Berentuin in het Oost-Vlaamse Vlierzele. Geen enkele nieuwe kleuter, maar ook geen van de 17 leerlingen die er in juni nog naar school gingen. Het verdict is onherroepelijk: De Berentuin is niet meer.

Geen auto's of fietsen aan de schoolpoort en geen gejoel op de speelplaats. Het is maandagochtend even zoeken naar een levende ziel in De Berentuin. Enkel in een kleuterklasje achteraan de school ...