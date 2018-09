Zes flitsboetes op de E40, een rijverbod en een veroordeling bij verstek, maar Jordan Lukaku gaat niet akkoord met straf

Brugge - Profvoetballer Jordan Lukaku (24) heeft verzet aangetekend tegen twee veroordelingen door de politierechtbank. Volgens het openbaar ministerie is het verzet tegen de vonnissen uit 2016 laattijdig. De linkerflankspeler kreeg onder andere 15 maanden rijverbod, omdat hij zijn rijbewijs niet had ingeleverd.

Op 1 juli 2016 werd Jordan Lukaku door de Brugse politierechter veroordeeld tot een maand rijverbod en 2.250 euro boete voor een reeks snelheidsovertredingen. De toenmalige speler van KV Oostende werd in de loop van 2015 zes keer geflitst op de E40. Het ging om snelheden tot 164 kilometer per uur.

Ook op 3 oktober 2016 liep Lukaku in Brugge een verstekveroordeling op. De politierechter legde hem 1.500 euro boete en 15 maanden rijverbod op, omdat hij na een eerdere veroordeling zijn rijbewijs niet had ingeleverd.

Jordan Lukaku legt zich niet neer bij de veroordelingen en tekende op 1 augustus verzet aan. Volgens het OM was dat te laat, aangezien hij maanden eerder al op de hoogte was van de vonnissen. De verdediging wierp echter op dat aan de speler van SS Lazio niet werd uitgelegd dat hij nog verzet kon aantekenen. “Er zijn in die periode verschillende vonnissen geweest, waardoor het voor hem niet duidelijk was over welk vonnis het ging”, aldus meester Alexia Baert.

De politierechter beslist op 1 oktober of Lukaku een nieuw proces krijgt.