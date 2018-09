Courtois maakt kans op “Doelman van het Jaar”, geen trofeeën voor Hazard, De Bruyne en Martinez

Rode Duivel Thibaut Courtois is naast de Fransman Hugo Lloris en de Deen Kasper Schmeichel een van de drie genomineerden voor de trofee voor de Beste doelman van het Jaar, zo maakte de Wereldvoetbalbond FIFA maandag bekend.

De kandidaten zijn geselecteerd door een panel van FIFA-legenden, bij wie heel wat ex-doelmannen zoals Vitor Baia, Jorge Campos, René Higuita en Peter Schmeichel. Vooral die laatste is opvallend, want zijn zoon is nu een van de drie genomineerden. Zij keken naar de prestaties tussen 3 juli 2017 en 15 juli 2018. De winnaar wordt op 24 september tijdens een gala in de Britse hoofdstad Londen bekendgemaakt.

Courtois had niet zijn makkelijkste seizoen bij Chelsea achter de rug, maar maakte dat nadien op het WK in Rusland ruimschoots goed. De doelman had er een belangrijk aandeel in de historische derde plaats van de Rode Duivels, na een 2-0 zege in de kleine finale tegen Engeland. Nadien werd hij dan ook verkozen tot Doelman van het toernooi. Voor Courtois zijn het hoogdagen, want afgelopen weekend vierde hij ook zijn debuut voor Real Madrid, dat hem deze zomer overnam van Chelsea.

In de verkiezing moet onze landgenoot het opnemen tegen Hugo Lloris, de doelman van Tottenham Hotspur die in Rusland als aanvoerder met Frankrijk de wereldtitel veroverde. Door een blunder in de finale greep hij alsnog naast de trofee voor de beste doelman van het toernooi. Leicester-goalie Kasper Schmeichel, de Deense nummer een, is dan weer de verrassing in dit drietal.

Geen trofeeën voor Hazard, De Bruyne en Martinez

Cristiano Ronaldo, Mo Salah en Luka Modric zijn de drie overgebleven kandidaten die nog in aanmerking komen om uitgeroepen te worden tot Speler van het Jaar, zo maakte de Wereldvoetbalbond FIFA maandag bekend. Rode Duivels Eden Hazard en Kevin De Bruyne zaten bij de tien genomineerden, maar vallen dus finaal af. Net zoals Lionel Messi.

Foto: AFP

Hetzelfde verhaal voor bondscoach Roberto Martinez, die ons land na een 28 op 30 in de kwalificaties naar een historische derde plaats leidde op het WK. De Spanjaard was in juli dan ook een van de elf genomineerden voor de trofee voor Coach van het Jaar. Uiteindelijk zijn de Franse coaches Didier Deschamps en Zinédine Zidane, en de Kroaat Zlatko Dalic de drie overgebleven kandidaten. De winnaar wordt op 24 september bekendgemaakt op een gala in Londen. Thibaut Courtois is er een van de drie genomineerden voor de prijs voor de beste doelman van het afgelopen seizoen.

De Bruyne vormde een heel seizoen de draaischijf van Manchester City, dat met ruime overmacht de Premier League-titel veroverde. Hazard was in een vrij tegenvallend seizoen bij Chelsea een van de lichtpunten, en toonde vooral op het WK in Rusland wat hij in zijn mars heeft. De Belgische captain dartelde als nooit tevoren en eindigde in de verkiezing van Speler van het Toernooi op de tweede plek achter de Kroaat Luka Modric. Ook De Bruyne had zijn rol op het historische WK van de Belgen, als was het dan op een minder opvallende manier - op uitzondering van de clash tegen Brazilië.

Bij de vrouwen werden de Duitse Dzsenifer Marozsan, de Noorse Ada Hegerberg en de Braziliaanse Marta als beste voetbalsters genomineerd. Vorig jaar ging die prijs naar de Nederlandse Lieke Martens.

De kandidaten werden aanvankelijk geselecteerd door een panel van FIFA-legenden. Zij keken naar de prestaties tussen 3 juli 2017 en 15 juli 2018. De winnaar werd gekozen door het publiek (dat online kon stemmen), journalisten en de aanvoerders en coaches van de nationale ploegen. Op 10 augustus werd de stemming afgesloten.