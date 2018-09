Nieuwe trend: ga eens naar school met een kogelwerende rugzak

Vergeet de K3-boekentas of de Eastpak-rugzak. In de VS gaan de kinderen voortaan naar school met kogelwerende rugzakken. Al moeten de ouders daarvoor wel een stevige som geld neertellen.

De Israëlische firma Masada Armour lijkt wel het gat in de markt gevonden te hebben. Want hoewel ze een heel brede lijn aan kogelwerende kledij hebben, blijkt vooral hun kogelwerende rugzak goed in trek. Vanuit de VS blijkt de vraag groot. Het bedrijf moet zijn productie dan ook stevig opvoeren. Nochtans is de rugzak niet echt goedkoop: voor een exemplaar tel je 426 euro neer, maar dat hebben heel wat ongeruste ouders en gerust voor over. “Op twee maand tijd hebben we honderden stuks verkocht. En we zijn van plan om onze productie op te trekken tot vijfhonderd exemplaren per maand”, zegt CEO Snir Koren aan AFP.

De rugzak weegt vijf kilogram, en is dus vooral geschikt voor oudere tieners. Maar de schoolgaande jeugd beschermt zich op die manier wel tegen een aanval van een AK-47 of een M-16. “We zijn op dit moment een lichter model aan het ontwikkelen, zodat ook jongere tieners de rugzak kunnen dragen”, zegt Snir.

Het bedrijf speelt daarmee handig in op het angstgevoel waarmee sommige ouders al een tijdlang kampen. Want alleen al afgelopen jaar vonden er twee mass shootings plaats op Amerikaanse scholen. In de eerste schoot Nikolas Cruz zeventien mensen neer in de Marjory Stoneman Doughlas High school. Drie maand later doodde Dimitrios Pagourtzis acht studenten en twee leerkrachten in de Santa Fe High School in Texas.