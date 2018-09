Britse regering en VN vragen onmiddellijke vrijlating Reuters-journalisten in Myanmar

De Britse regering en de VN-Mensenrechtencommissaris Michelle Bachelet hebben de onmiddellijke vrijlating van twee Myanmarese journalisten van het Canadees-Britse nieuwsagentschap Reuters gevraagd. Zij zijn eerder vandaag tot zeven jaar cel veroordeeld wegens de schending van staatsgeheimen.

“In elke democratie moeten de journalisten vrij zijn om hun beroep uit te oefenen zonder vrees en intimidatie. Dit verdict schaadt de persvrijheid in Myanmar”, aldus een woordvoerder van de Britse overheid.

De twee journalisten zijn “veroordeeld tot zeven jaar cel omdat ze enkel hun werk hebben gedaan en precieze informatie hebben geleverd over de abominabele mensenrechtenschendingen in de staat Rakhine”, aldus Mark Field, de bevoegde Britse staatssecretaris voor Azië.

Michelle Bachelet sprak op haar beurt van een “parodie van justitie”. “Ik maan de regering van Myanmar aan hen zo snel mogelijk, onmiddellijk, vrij te laten”, aldus de nieuwe VN-Mensenrechtencommissaris.

Wa Lone (32) en Kyaw Soe Oo (28), beiden Myanmarese burgers, werden op 12 december opgepakt in Rangoon omdat ze geheime documenten zouden bezitten over de militaire repressie tegen de Rohingya in de westelijke deelstaat Rakhine. Zelf zeggen ze in de val te zijn gelokt: ze kregen de documenten overhandigd tijdens een ontmoeting met agenten, nadat ze over de moord door het leger van tien Rohingya-mannen hadden bericht.

Het overwegend boeddhistische Myanmar en zijn regeringsleidster Aung San Suu Kyi, in 1991 nog winnares van de Nobelprijs voor de Vrede, krijgen al geruime tijd internationale kritiek te verwerken wegens de repressie van de Rohingya. Al meer dan 700.000 leden van de moslimminderheid zijn daardoor op de vlucht geslagen naar buurland Bangladesh. De Verenigde Naties veroordeelden het geweld al als etnische zuivering.

Op de veroordeling van de twee Reuters-journalisten komt heel wat internationale kritiek.