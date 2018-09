Antwerp-coach Bölöni riskeert twee speeldagen schorsing

Brussel - Het parket van de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) heeft maandag een schorsingsvoorstel van twee speeldagen en een boete van 2.000 euro gevorderd voor Antwerp-coach Laszlo Bölöni, die zondagnamiddag tijdens de klassieker tegen Anderlecht al in de eerste helft naar de tribunes werd verwezen na een verhitte discussie met scheidsrechter Wim Smet.

Als Antwerp niet akkoord gaat met het schorsingsvoorstel, moet Bölöni eerstdaags voor de Geschillencommissie verschijnen. Het schorsingsvoorstel van twee speeldagen lijkt mee te vallen voor de Antwerp-coach. Bij het bondsparket zijn ze vaak streng voor recidivisten. Het was voor Bölöni al de derde keer sinds hij vorige zomer terugkeerde naar België dat hij naar de tribune wordt gestuurd

Daarnaast vorderde het parket een schorsing van vijf speeldagen en een boete van 2.500 euro voor Tubeke-aanvaller Banou Diawara. De Burkinees werd zondag uitgesloten in het duel tegen KV Mechelen op de vierde speeldag in de Proximus League. Diawara deelde daarin een slag uit aan Lucas Bijker, terwijl de bal niet in het spel was. Het bondsparket vorderde vier speeldagen voor de overtreding en één speeldag voor zijn gedrag na de uitsluiting.

Als Malinwa en Diawara niet akkoord gaan met het voorstel, moeten ze eerstdaags voor de Geschillencommissie verschijnen.