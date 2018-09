12-jarige en 16-jarige dood aangetroffen na afloop van ijzingwekkende challenge op WhatsApp: “Momo komt je halen”

Een 16-jarige jongen en een 12-jarig meisje zijn afzonderlijk van elkaar dood teruggevonden in Colombia. Volgens de autoriteiten hebben ze zichzelf van het leven beroofd na afloop van een gruwelijke uitdaging op WhatsApp. Daarin manipuleert Momo - een naakte vogel met een vrouwelijk hoofd - tieners om allerlei opdrachten uit te voeren. Het laatste bevel volgt na 48 uur: “Pleeg zelfmoord”.

In het noordwesten van Colombia, vlakbij Barbosa, vallen twee doden te betreuren. Eerst vonden de autoriteiten het levenloze lichaam van een 16-jarige jongen en twee dagen later dat van een 12-jarig meisje. De twee zouden elkaar gekend hebben en deel hebben genomen aan hetzelfde “spel”. Het was de 16-jarige die het meisje via WhatsApp met Momo had laten kennismaken, nadat hij zelf de opdrachten aan het uitvoeren was.

Telefoonnummer

Momo is de naam van een bizarre figuur. De ‘vogelvrouw’ is gemaakt door een Japanse kunstenaar Midori Hayashi, die een naakte vogel het hoofd van een angstaanjagende vrouw gaf. Hijzelf had nooit kunnen denken dat een foto van haar zou gebruikt worden om jongeren aan te zetten tot zelfmoord. Hayashi heeft dan ook niets te maken met de WhatsApp-uitdagingen.

Sommige jongeren worden uitgedaagd om via WhatsApp een nummer toe te voegen aan hun contactlijsten: het nummer van Momo. Zodra je met haar aan de praat gaat, krijgt het gesprek een grimmige wending. De persoon achter het nummer stuurt bizarre antwoorden en afbeeldingen, vooral rond 3 uur ’s nachts. Ze antwoordt altijd met een ijzingwekkend eenvoudig antwoord, maar is niet van plan om het simpel te spelen. “Ik weet alles over jou”, schrijft ze naar iedereen die haar volgt. “Als je mijn instructies niet opvolgt, laat ik mijn vloek over je los en zal ik je van deze planeet doen verdwijnen.”

“Doe niet mee”

Wie achter de uitdagingen zit - oplichters, stoere tieners of flauwe grappenmakers? - is niet geweten. Maart autoriteiten waarschuwen wereldwijd voor het “virus”, zoals ze de challenge noemen. In Colombia, Argentinië, Amerika en Mexico zijn er al talloze meldingen binnengekomen van mensen die met de telefoonnummers te maken krijgen. Maar ook dichterbij in Frankrijk, Spanje en Duitsland roepen de autoriteiten op om niet mee te doen aan de hype die vooral rondgaat onder tieners.

Sommigen vergelijken de uitdaging met de Blue Whale Challenge, die vorig jaar de kop op stak. Daarin werden jongeren ook aangespoord om vijftig dagen lang uitdagingen uit te voeren. Dat gaat van onschuldige zaken zoals het bekijken van een horrorfilm en een dag niet praten tot extreme vormen van zelfverminking. Bij elke stap moeten de jongeren een foto plaatsen op sociale media. Helemaal op het einde, bij de allerlaatste opdracht, worden ze aangespoord om het spel te “winnen” door zelfmoord te plegen.

Wie vragen heeft rond zelfdoding, kan terecht op de zelfmoordlijn via het gratis nummer 1813 of op www.zelfmoord1813.be.