Werkloosheid in Vlaanderen daalt overal

Het aantal werklozen in Vlaanderen is in augustus opnieuw gedaald. Die daling zet zich ook duidelijker door bij groepen die in het verleden minder snel aan een baan raakten, zoals mensen met een arbeidshandicap. Dat blijkt uit cijfers van Vlaams minister van Werk Philippe Muyters (N-VA).

Vlaanderen telde eind augustus 207.285 werklozen: ruim 20.600 of negen procent minder dan een jaar geleden. De Vlaamse werkloosheid daalt intussen al drie jaar onafgebroken.

Ook categoriën die in het verleden achterop hinkten bij de boomende arbeidsmarkt, scoren nu beter. Zo daalde de allochtone werkloosheid in augustus meer dan zeven procent. Dat is nog steeds minder dan de daling bij de autochtone werkloosheid (bijna tien procent), maar de kloof tussen beide groepen wordt steeds kleiner.

Idem voor mensen met een arbeidshandicap. Die categorie kende in juli een eerste, voorzichtige, daling (-0,3 procent) van de werkloosheid. In augustus bedraagt die daling 1,3 procent.

Enigste uitzondering voorlopig blijft de groep werkloze 60-plussers, waar de werkloosheid in augustus met meer dan een kwart (26,5 procent) steeg. Dat komt omdat werkzoekenden steeds langer beschikbaar moeten blijven voor de arbeidsmarkt.

“In elke leeftijdscategorie, voor elk studieniveau, bij elke werkloosheidsduur, autochtoon of allochtoon ... overal daalt de Vlaamse werkloosheid. Al drie jaar op rij zijn er elke maand minder werkzoekenden. Dat is zonder meer fantastisch nieuws. We hebben dan ook echt élk talent nodig op onze arbeidsmarkt”, aldus minister Muyters over de cijfers.