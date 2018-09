Staatssecretaris Theo Francken over rel na lingeriebericht: “Iedereen doet maar lekker zijn ding”

Staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA) heeft voor het eerst gereageerd op zijn ophefmakende Facebookbericht over mannenlingerie. “Ik wou holebi’s helemaal niet viseren”, zegt hij tegen VTM Nieuws. Maar excuses komen er niet.

“Mannen die zich schminken, die hun wenkbrauwen epileren, die lingerie dragen, die een sacoche dragen, die zwanger worden... Draait de wereld door of ligt het gewoon aan mij?” De Facebookpost van staatssecretaris Theo Francken zorgde vorige week voor heel wat commotie. Ook nadat hij maar liefst elf keer werd aangepast om uiteindelijk verwijderd te worden.

De staatssecretaris reageerde met de post op een artikel in de Nederlandse krant De Telegraaf over lingerie voor mannen en dat er mannen zijn die zich daardoor extra sexy voelen. Duidelijk onbekend terrein voor Francken. “Lang leve de man die al die ongein niet nodig heeft om zich goed in zijn vel te voelen”, klonk het nog.

“Ieder doet maar lekker zijn ding”

Tegen VTM Nieuws heeft Francken nu enige tekst en uitleg gegeven over het bericht. “Ik wou holebi’s helemaal niet viseren. Dat was absoluut niet de bedoeling”, zegt hij. “Het was gewoon een opinie die ik heb. Ik vind dat er heel wat media-aandacht gaat naar bepaalde zaken die laten we zeggen, randverschijnselen zijn in de maatschappij. Daar wordt heel veel aandacht aan besteed en ik vind dat niet altijd even nuttig. Maar soit, iedereen doet maar lekker zijn eigen ding.”

Ophef

Het Facebookbericht lokte felle reacties uit, onder meer op sociale media. Maar ook partijgenoot Zuhal Demir was fel. “Iemands seksuele identiteit is een individuele vrijheid die je op je eigen manier beleeft en waar niemand anders zaken mee heeft”, liet ze weten. “Blijf vooral het ondergoed kopen waar je goed in zit.” Holebi- en transgendervereniging Çavaria was eveneens allerminst te spreken over de post. De organisatie noemde de uitspraken onverantwoord en eiste excuses.

Geen excuses

Die excuses kwamen er niet en ook nu wil Francken daar niet van weten. “Ik heb daar voor de rest niet op te reageren. Ik heb dat verwijderd en daarmee is de kous af.”