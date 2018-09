Grote brand in Nationaal Museum van Brazilië is “verlies voor de mensheid”

De brand in het Nationaal Museum van Rio de Janeiro is een “tragedie voor het patrimonium” en “een verlies voor de mensheid in het algemeen”. Dat zegt de voorzitter van het Franse Muséum national d’histoire naturelle (MNHN) Bruno David maandag.

De Braziliaanse instelling “zeer belangrijk in het museumlandschap”, bezit ongeveer twintig miljoen stuks. “Dat is enorm. (...) Dit uitzonderlijke erfgoed is grotendeels verdwenen, het is onvervangbaar”. “Dit is niet alleen een verlies voor Brazilië, het is een verlies voor de mensheid in het algemeen” omdat “een heel deel van dit erfgoed niet elders werd gearchiveerd”, zei hij.

Men kan proberen om bepaalde collecties te reconstrueren, “maar dat zal nooit de historische waarde kunnen vervangen van de vernietigde stuks”, zei David nog.

Het museum, dat de deuren opende in 1818, werd zondag getroffen door een brand. Het is het oudste museum van het Zuid-Amerikaanse land. Het herbergt ongeveer 20 miljoen museumstukken: waaronder een grote geologische, botanische, paleontologische en archeologische collectie.