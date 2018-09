Amper 200 gram, maar toch is dit piepklein diertje beste vrienden met gorilla Video: Ape Action Africa / Alex Benitez

Het is een vriendschap die je maar zelden tegenkomt. Alex Benitez van dierenorganisatie Ape Action Africa kon in het Mefou Primate Park in Kameroen vastleggen hoe Bobo, een stevige gorilla van ongeveer 200 kilogram, het wel heel goed kon vinden met een piepkleine galago. De foto’s en videobeelden van het tafereel gaan sinds kort viraal op Facebook.

De galago, niet eens groter dan een vinger van Bobo, voelde zich prima thuis bij de gorilla. Het diertje van amper 200 gram werd opgemerkt door een verzorger in het reservaat terwijl de gorilla erg voorzichtig met de galago omsprong. “Vermoedelijk leefde het al in het verblijf van de gorilla’s, aangezien het gebied eromheen uit bossen bestaat”, klonk het bij een woordvoerder van de organisatie aan Press Association.”

Schrik had het zoogdiertje duidelijk niet. “Hij bewoog wat in de buurt van de gorilla en nam de tijd om in het gras te springen, om vervolgens weer naar Bobo terug te keren”, aldus Ape Action Africa. “Ook de vrienden van Bobo waren erg nieuwsgierig, maar de gorilla hield iedereen op een afstand zodat niemand zijn nieuwe vriendje zou storen.”

Pas na twee uur keerde de galago terug naar enkele bomen om zich te verschuilen. “Normaal gezien zijn dit nachtdieren, het dus erg zeldzaam om er eentje overdag aan te treffen. Nooit eerder zagen we een wilde primaat interactie hebben met een geredde gorilla.”