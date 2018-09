Controversiële president Duterte noemt Hitler “krankzinnig” tijdens bezoek aan Holocaust-monument in Jeruzalem

De Filipijnse president Rodrigo Duterte heeft Adolf Hitler “krankzinnig” genoemd tijdens een bezoek in Jeruzalem aan het Yad Vashem-monument voor slachtoffers van de Holocaust.

“Ik kon me niet voorstellen dat een land een gestoorde leider gehoorzaamt”, aldus Duterte. “Er is altijd een les te leren. Despoten en leiders die krankzinnigheid tonen, moeten worden gedumpt.”

In een toespraak nadat hij president werd in 2016, had de 73-jarige Filipijnse leider nog gezegd dat hij drie miljoen drugsverslaafden “graag afmaakt” zoals Hitler 6 miljoen Joden om het leven heeft gebracht. Duterte verontschuldigde zich later voor die uitspraak.