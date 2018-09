Regisseur raakt borst van actrice Dakota Johnson aan op rode loper (en krijgt verontwaardigde reacties)

Tijdens het fotomoment voor de nieuwe film ‘Suspiria’ ging het mis voor Dakota Johnson. Ongemakkelijk keek de 28-jarige toe hoe regisseur Luca Guadagnino voor het oog van alle fotografen zijn hand net iets té dicht bij haar borst legde. En dat leverde heel wat verbaasde blikken op.

Volgens omstaanders wou hij haar decolleté afschermen van het publiek. Foto: ISOPIX

De hand van Guadagnino kwam tijdens het fotomoment van de nieuwe langspeelfilm ‘Suspiria’ dit weekend plots op een intieme plek bij Johnson terecht. Omstaanders zagen hoe hij eerst haar borsten afschermde, om nadien een poging te doen om het kleedje van de actrice naar boven te trekken. De dames konden er schijnbaar om lachen, al leverde het ook heel wat verbaasde en ongemakkelijke blikken op. Zeker in tijden van #MeToo fronsten fans en critici hun wenkbrauwen bij het zien van de interactie.

En dat was niet het enige moment waarop de hashtag onverwacht in de kijker kwam te staan tijdens de première van ‘Suspiria’. Waar Dakota Johnson vooraf aan de première met medespeler Tilda Swinton op de rode loper had moeten stralen, trok een minder bekende andere Italiaanse regisseur de aandacht met een nogal opmerkelijk t-shirt. Luciano Silighini Garagnani had er in grote letters de provocerende tekst ‘Weinstein is Innocent’ opgezet. Volgens hem zijn de beschuldigingen van seksueel misbruik niet terecht.

Luciano Garagnani met zijn ophefmakende tekst. Foto: ISOPIX

In de remake van een film uit 1970, die tijdens de première op het filmfestival in Venetië minutenlang applaus kreeg, speelt Dakota Johnson een jonge vrouw die kan dansen als een bezetene. De actrice liet onlangs weten dat de opnames voor ‘Suspiria’ haar fysiek zwaar vielen, zwaarder dan de voorbereidingen op haar films rond de erotische boekenreeks ‘Fifty Shades of Grey’.

“Afblijven!”

Het is de tweede keer in een korte tijd dat er ongemakkelijke beelden opduiken van een man, die ongevraagd de borst van een celebrity aanraakt. Dit weekend werd ook de borst van zangeres Ariana Grande ongevraagd betast door een bisschop voor het oog van talloze camera’s tijdens de begrafenisdienst van de Queen of Soul Aretha Franklin. Ook daar reageerden kijkers gechoqueerd: “Afblijven, zo simpel is het.”