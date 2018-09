Verdachte steekpartij Amsterdam-Centraal noemt Geert Wilders en beledigen van islam reden voor aanslag

De negentienjarige Afghaan die verdacht wordt van het neersteken van twee Amerikaanse toeristen in het station Amsterdam-Centraal, vindt dat “de profeet Mohammed, de Koran, de islam en Allah veelvuldig worden beledigd in Nederland”. Dat meldt het Nederlands Openbaar Ministerie. De verdachte noemt in zijn verklaring ook de extreemrechtse Nederlandse politicus Geert Wilders (PVV).

Over de omstreden en afgeblazen cartoonwedstrijd die Wilders organiseerde, heeft de verdachte dan weer niets gezegd. Het Openbaar Miniserie zegt ook dat er tot nu toe geen enkele aanwijzing is dat de man met anderen zou hebben samengewerkt. Wel is het intussen duidelijk dat de Afghaan bewust vanuit Duitsland naar Amsterdam is gereisd.

Wilders heeft in een tweet al gereageerd. “Moslimterroristen haten onze manier van leven en onze vrijheden. Ze beantwoorden islamkritiek met geweld. Zo ook deze Jawed S. Bijna wekelijks vinden in heel Europa dit soort gruwelijke steekpartijen plaats op onschuldige mensen”, schrijft hij.

Bij de steekpartij in het Amsterdamse station zijn vrijdag twee Amerikanen zwaargewond geraakt. Volgens de politie waren het willekeurige slachtoffers. De verdachte is na zijn daad neergeschoten door de politie. Hij zit nog zeker veertien dagen in de cel.