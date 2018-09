Dappere grootmoeder neemt veel risico’s om zich te verweren tegen gewapende carjackers

Niet alle grootmoeders laten zomaar met zich sollen. En al zeker niet deze dame uit Gauteng, een provincie in Zuid-Afrika. De dame werd maandag op een bepaald ogenblik met haar wagen ingesloten door een groep carjackers, maar wist zich kranig te verweren. De reacties op sociale media omtrent haar aanpak, zijn echter verdeeld.

Het incident werd ook vastgelegd door een bewakingscamera. De dame hard net haar Jeep Grand Cherokee geparkeerd op de oprit toen ze prompt werd omsingeld door drie gewapende carjackers. Ze dreigden ermee haar neer te schieten, maar dat maakte weinig indruk op de bejaarde. In plaats van hun bevelen op te volgen, bleef ze koppig in haar wagen zitten.

Daar bleef het bovendien niet bij. Om de mannen helemaal het leven zuur te maken, besloot ze in achteruit tegen de wagen van de bende te rammen. Met succes: tot twee keer toe knalde ze tegen het voertuig van de carjackers, die in de tussentijd dan toch maar weer hadden plaatsgenomen in hun wagen. Pas nadat de grootmoeder tegen een huis even tot stilstand kwam en vervolgens nog een derde botsing forceerde, kozen de misdadigers het hazenpad.

Sinds enkele dagen geleden doen de beelden de ronde op Twitter. Reacties van vele kijkers bleven niet lang uit, al was niet iedereen even blij met de wijze waarop de grootmoeder handelde. “Dapper, maar hier was geluk mee gepaard. Ik denk niet dat dit elke keer zo zal uitdraaien”, schreef Marri Refo neer op Facebook. En ook een ander slachtoffer van carjackers liet op soortgelijke manier van zich horen. “Dit was moedig, maar wij hadden op dat moment onze sleutels afgegeven. Uiteindelijk is je leven meer waard dan zo’n risico te nemen.”