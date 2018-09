Lukaku mag nu al zijn voet zetten naast zijn groot idool

Romelu Lukaku (25) scoorde afgelopen zaterdag zijn 103de en 104 doelpunt sinds zijn debuut in de Premier League. Daarmee komt de spits van de Rode Duivels op gelijke hoogte met Didier Drogba, het grote voorbeeld van Lukaku.

Enige nuance is hierbij wel op zijn plek. Lukaku is ‘nog maar’ aan zijn achtste seizoen in de Premier League bezig, Drogba had negen volle seizoenen nodig om aan zijn getal te geraken. Statistieken leren wel dat Lukaku beduidend meer kansen miste dan Drogba en dat de Ivoriaan, in tegenstelling tot Lukaku, wel een keer de Champions League won. Drogba moest hiervoor wel wachten tot zijn 34ste wat maakt dat Lukaku nog wel wat tijd heeft om zijn grote voorbeeld te evenaren. Ook qua assists staat Drogba voorlopig een trapje hoger dan onze landgenoot.

De nu 40-jarige Drogba is nog altijd aan de slag. Hij speelt momenteel voor het Amerikaanse Phoenix in de Amerikaanse tweede klasse.