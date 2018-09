Commotie op gemeenteraad over naaktfeestje met schepen: “Als ik mijn broek afsteek, dan is dat eventueel op een volgend feestje, niet op commando van de oppositie”

Schepen Frank Gheeraert kwam in opspraak door een naaktfeestje in zomerbar La Brasa. Foto: ptb

Langemark-Poelkapelle - Frank Gheeraert, de Open VLD-schepen uit Langemark-Poelkapelle die in opspraak kwam door het naaktfeestje in zomerbar La Brasa, heeft zich tijdens de gemeenteraad moeten verdedigen. Niet zozeer omwille van zijn aanwezigheid op het feestje, maar omdat hij geïnsinueerd had dat de opdracht voor de foto’s mogelijk uit politieke overwegingen was gegeven.

Het was het eerste agendapunt op de gemeenteraad van Langemark-Poelkapelle maandag. Oppositieraadsleden Dominique Cool (N-VA) en Jean-Marie Callewaert (SP.A) trokken fel van leer tegen Gheeraert. Ze vroegen of de Open VLD’er wel nog schepen kon blijven en eisten excuses.

Gheeraert ging daar echter niet op in. Hij nam zelfs nog N-VA op de korrel omdat ze volgens hem “plat populisme” hadden gespuid in de nadagen van de feiten. “Als ik mijn broek zal afsteken, dan is dat eventueel op het volgende feestje met de gepaste dresscode, maar niet op commando van de oppositie. Excuses zijn wel op zijn plaats tegenover mijn familie, iedereen die aanwezig was op het feestje en alle personen die ten onrechte vernoemd of betrokken geraakt zijn door de politieke opinie”, klonk het onder meer in een 25 minuten durende monoloog.

Gheeraert excuseerde zich ook niet voor zijn uitspraak over mogelijke politieke chantage, omdat hij dat hij dat zo niet heeft gezegd en dat de Krant van West-Vlaanderen, die het verhaal naar buiten bracht, dat gesuggereerd had in de berichtgeving. “Ik werd beloofd dat de berichtgeving discreet zou worden gehouden”, aldus Gheeraert. Hij meende dat de media enkel commerciële belangen voor ogen hadden en vroeg om alle artikelen en foto’s van die “laffe daad en schandalige agressie van de daders” te verwijderen. “Ik voel me niet te min om een verklaring te geven tijdens deze publieke zitting”, zei hij terwijl hij een dikke map liet rondgaan met alle artikelen die over hem waren verschenen.

“Et alors...”

Of hij nog kan aanblijven als schepen? “Meteen na het losbarsten van de heisa heb ik rond de tafel gezeten met de burgemeester en de voorzitter van mijn Open VLD-afdeling. Onze coalitiepartner CD&V is van meet af aan duidelijk geweest: het was aan mijzelf en mijn partner om erover te oordelen. Ook mijn partij behoudt het volste vertrouwen. Er stelt zich enkel nog de vraag of ik het volgens de publieke opinie nog wel kan. Kan de schepen van Ruimtelijke Ordening op een feest aanwezig zijn in een zomerbar waar de nodige stedenbouwkundige vergunningen in vraag gesteld worden en kan de schepen tout court op een privé naaktfeest aanwezig zijn? Over mijn aanwezigheid, samen met mijn vrouw, op het feest zal ik kort zijn… et alors. Het was een privéfeest, het vond plaats in aanwezigheid van uitsluitend volwassenen, het was volledig afgesloten en zonder mogelijkheid tot inkijk vanaf de openbare weg. Hier zijn hier geen strafbare feiten gepleegd.”

Politieke belangenvermenging

Ook op het feit dat er sprake was van politieke belangenvermenging rond de vergunning van de zomerbar had hij een antwoord. Zomerbars hebben geen vergunning nodig als de periode beperkt blijft tot 120 dagen. Echter, delen van de zomerbar van 2017, van Le Jardin, werden niet afgebroken. La Brasa startte wel een procedure op om zich alsnog in regel te stellen. “Maar dat hebben wij niet goedgekeurd. Het dossier ligt nu bij de provincie”, aldus Gheeraert. “Ik heb dus absoluut geen vergunning op dubieuze manier erdoor gejaagd.”

Gheeraert is lijstduwer van de nieuwe kartellijst Tope 8920 bij de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober.

Zomerbar La Brasa. Foto: ptb