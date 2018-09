Tienduizenden mensen aanwezig bij concerten tegen extreemrechts in Chemnitz

Zowat 50.000 mensen hebben maandag in Chemnitz de openluchtconcerten tegen extreemrechts bijgewoond. Onder het motto “#wirsindmehr” (wij zijn met meer) geven Duits bands als Die Toten Hosen en Kraftklub gratis optredens in de stad in het oosten van Duitsland.

Er zijn voorlopig geen noemenswaardige incidenten gemeld, zegt de Duitse politie. De stad had eerder op de dag al beslist om de geplande tegenbetogingen van de islamofobe alliantie Thügida en de rechtse populistische beweging Pro Chemnitz te verbieden.

De politie was uit voorzorg wel in groten getale uitgerukt om het evenement in goede banen te leiden. De lokale politie heeft steun gekregen uit zes deelstaten en van de federale politie. Hoeveel agenten er werden ingezet, is niet meegedeeld.

In Chemnitz is er al dagenlang protest van extreemrechts, neonazi’s en andere tegenstanders van het Duitse vluchtelingenbeleid. Vorige week waren de betogingen ook uitgemond in rellen en in geweld op migranten. Aanleiding was een steekpartij in de stad, waarbij een 35-jarige Duitser werd doodgestoken. Een Iraakse en Syrische verdachte zitten daarvoor in de cel.

Foto: EPA-EFE

De bedoeling van de optredens was om een signaal tegen racisme de wereld in te sturen. “We zijn niet naïef. We leven niet in de illusie dat we met één concert de wereld kunnen redden”, zo verduidelijk Felix Brummer, de zanger van de uit Chemnitz afkomstige rockband Kraftklub. “Maar soms is het belangrijk om te tonen dat je niet alleen staat.”