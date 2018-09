Temse - Een achtjarig kind is maandagavond ernstig gewond geraakt bij een ongeval in Temse. Het liep onverwachts de straat op om een ijsje te gaan kopen bij de ijskar die een stukje verder stond, een aankomende wagen kon een aanrijding niet vermijden.

Het ongeval gebeurde rond 19 uur in de Eeckhoutdriessstraat in Temse. Volgens de eerste vaststellingen liep het kind onverwacht de straat op. In de straat stond een ijskar en het kind wou nog snel een ijsje gaan kopen. De bestuurster van een wagen die net kwam aanrijden, kon een aanrijding niet vermijden.

“Het jonge slachtoffer kreeg ter plaatse de eerste verzorging van een Medisch Urgentieteam en werd vervolgens in kritieke toestand overgebracht naar het Universitair Ziekenhuis in Antwerpen”, meldt de Dendermondse afdeling van het parket Oost-Vlaanderen.

Een verkeersdeskundige kwam ter plaatse om de precieze omstandigheden van het ongeval te onderzoeken.

Foto: bfs