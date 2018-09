Ex-Buffalo ziet bijna gans seizoen de mist ingaan als gevolg van knieblessure

Samuel Gigot is maanden out met een kruisbandblessure. De voormalige speler van AA Gent komt tegenwoordig uit voor Spartak Moskou. Hij hoopt tegen de start van volgend seizoen opnieuw volledig klaar te zijn voor de dienst.

Gigot debuteerde in 2015 in de Jupiler Pro League als verdediger van KV Kortrijk. Bij De Kerels stond de robuuste Fransman - 1m87 groot - meer dan vijftig maal in de basis en scoorde hij twee keer. In januari 2017 werd hij naar AA Gent getransfereerd waar hij ook meteen een basisplaats afdwong. In totaal zou Gigot voor de Buffalo’s 64 officiële wedstrijden afwerken waarin hij eveneens twee keer scoorde. De supporters van AA Gent riepen hem vorig seizoen tot ‘Speler van het Jaar’.

Spartak

Zijn sterke prestaties bleven ook internationaal niet onopgemerkt. Onder anderen Spartak Moskou toonde interesse en begin juni werd de transfer geofficialiseerd. Ook in Moskou groeide de Frans-Algerijn meteen uit tot een vaste waarde. Hij speelde tot nu toe zes keer in competitie voor de Moskovieten en speelde ook twee keer mee in de voorronde van de Champions League. Gigot hoopt eind april terug klaar te zijn en wil vanaf de start van het seizoen 2019-2020 opnieuw strijden om een basisplaats.