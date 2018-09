Toeristen beleven onvergetelijke momenten tijdens safari dankzij wel erg enthousiaste leeuw

Voor deze toeristen in het Russische Taigan Safari Park werd onlangs hun uitstap prompt eentje om nooit meer te vergeten. Toen de begeleider met een elektrische wagentje even halt hield bij de tweejarige leeuw Filya, was die wel erg opgewonden om de gasten van dichtbij te bekijken. Het roofdier klom zonder aarzelen in het voertuig en leek niet meteen van plan om snel weer afscheid te nemen.

Een totale verrassing was voor de toeristen dat echter niet. Het safaripark in de stad Belogorsk staat er immers om bekend dat het de bezoekers van erg dichtbij laat kennismaken van de dieren. Ze krijgen daarbij zelfs de kans om roofdieren te aaien en te knuffelen. Maar ondanks dat de roofdieren zich veel tammer gedragen dan vele andere soortgenoten, is de angst bij sommige toeristen nog steeds aanwezig.

Gelukkig verliep het bijzondere tafereel in dit geval zonder ongelukken, al had de begeleider wel een tweetal minuten nodig om de enthousiaste Filya uit de wagen te krijgen. In totaal leven er ruim zeventig leeuwen in het safaripark. Verder lopen er ook meer dan vijftig tijgers en honderden andere dieren rond.