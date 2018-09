N-VA wil lerarenopleiding (alweer) hervormen

Er bestaat een gigantisch verschil tussen de leerkrachten Frans die afstuderen aan de hogescholen. Terwijl de ene hogeschool een derde van de tijd aan het vak Frans spendeert, is dat bij de andere amper een vijfde. “De vakkennis raakt op de achtergrond”, zegt onderzoekster Valeria Catalano van de PXL Hogeschool. Precies daarom wil N-VA de lerarenopleiding fors hervormen.

De kwaliteit van ons onderwijs daalt en als iemand het niveau kan optillen, dan is het de leraar. En dus pleit Vlaams Parlementslid Koen Daniëls (N-VA) voor een grote hervorming van de leraren­opleiding. Een pleidooi dat volgt op de uitspraak van N-VA-voorzitter Bart De Wever dat zijn partij na de verkiezingen van 2019 nog meer haar stempel wil drukken op het onderwijs. “N-VA wil de volgende minister van Onderwijs leveren”, klonk het.

Daniëls wacht daar niet op, en lanceert nu al voorstellen voor sterkere leerkrachten. “Net zoals in het ­onderwijs in het algemeen vragen we ook in de leraren­opleidingen meer aandacht voor de vakkennis”, zegt hij. “We mogen niet afglijden naar het relativisme dat je kennis kan opzoeken.”

Daniëls wil dat vastleggen via minimale doelstellingen. “Een opsomming van de minimale kennis, vaardigheden en attitude die we van afstuderende leraren verwachten.”

Nochtans is de lerarenopleiding net hervormd en moet je een proef afleggen voordat je aan de opleiding begint. Maar dat gebuisde studenten toch mogen starten, is Daniëls een doorn in het oog. Hij stelt voor om hen een extra schakeljaar te laten volgen.

Parlementslid Kathleen Helsen (CD&V) noemt de voorstellen stemmingmakerij in de aanloop naar de verkiezingen. “We moeten afwachten wat de huidige hervorming brengt”, zegt ze. “Het is een klets in het gezicht van alle docenten om te zeggen dat de overheid minimale doelen moet stellen. Zíj zijn de experts. Bovendien staat in het nieuwe decreet dat er in de lerarenopleiding ook meer aandacht komt voor vak­kennis. Da­niëls keurde dat decreet goed. Wat zit hij in godsnaam in het parlement te doen als hij alles afbreekt wat hij eerst goedkeurde?”

Inhoudelijke verschillen

Recent onderzoek lijkt het pleidooi van Daniëls wel te steunen. Valeria Catalano, ­onderzoeker aan de PXL Hogeschool in Hasselt, bestudeerde het vak Frans in bacheloropleidingen secundair. Terwijl de ene hogeschool slechts één vijfde van de tijd in de driejarige opleiding aan Frans wijdt, is dat elders een derde. Ook inhoudelijk zijn er grote verschillen. “Het aandeel grammatica, woordenschat, literatuur,... verschilt overal. Als er al één constante is, dan is het dat de vakkennis op de achtergrond raakt. Ten voordele van dingen als omgaan met kansarmoede of zorg op school. Dat is ook belangrijk, maar het evenwicht is compleet zoek. Ons systeem levert nu leerkrachten met dezelfde diploma’s, maar inhoudelijk is er een wereld van verschil.”