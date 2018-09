Bondsparket gaat in evocatie, Wesley en co riskeren nu toch weer schorsing

Hij dolde zo mooi met de camera. In het Nederlands en met horten en stoten ­kondigde Wesley zelf aan dat hij zijn nog tot 2021 lopende contract met twee jaar verlengde. Minder was dat ondertussen het nieuws doorsijpelde dat het bondsparket in evocatie de vrijspraak van ­onder meer Wesley aanvecht. De Braziliaan riskeert net als Mehdi Carcela alsnog een schorsing.

Wesley (Club Brugge) en Carcela (Standard) werden, net als Ocansey (Eupen) en Brogno (Beerschot Wilrijk), door de Geschillencommissie Hoger Beroep vrijgesproken ondanks hun rode kaart op de tweede speeldag. Spelers worden tegenwoordig gestraft volgens een ‘indicatieve tabel’, een soort ranking van overtredingen waar vaste straffen aan vasthangen. Volgens Standard was die niet goedgekeurd door alle clubs en bijgevolg niet rechtsgeldig, een interpretatie die ook de Geschillencommissie Hoger Beroep volgde om de spelers vrij te spreken.

Sindsdien oordeelde de Geschillencommissie Hoger Beroep echter al twee keer dat de tabel wél van toepassing is. Hoe dat kan? Die commissie wordt telkens samengesteld uit drie leden, maar die verschillen wel eens. Andere leden betekent ook van een andere interpretatie van de reglementen. Omdat het bondsparket de vrijspraak van Wesley en co. een brug te ver vond, gaat het in evocatie. In evocatie wordt gekeken naar procedurefouten. In dit geval: de discussie of die bewuste tabel mocht worden gebruikt of niet. Indien evocatie het bondsparket volgt, moeten de vier zaken opnieuw voor de Geschillencommissie gepleit worden en zal het bondsparket aanhalen dat er andere reglementen van toepassing zijn die moeten vermijden dat spelers straffeloos rood kunnen pakken. Kortom, Wesley riskeert nog vier (van de zes) speeldagen schorsing te moeten uitzitten, Carcela slechts twee. Voor Ocansey werden vier speeldagen geëist.

Coucke krijgt zijn zin

Zo krijgt Marc Coucke zijn zin. De preses van Anderlecht tweette na de straf voor Vranjes, wel geschorst met de gecontesteerde tabel: “Hopelijk evocatie van het parket tegen de vier vrijspraken, zodat elkeen een correct vonnis krijgt.” Een uitspraak die binnen de voetbalbond voor gefronste wenkbrauwen zorgde aangezien Coucke ook voorzitter van de Pro League is.

Vandaag staat de indicatieve tabel op de agenda van de Pro League. Bedoeling is dat er na vandaag geen discussie meer bestaat over de rechtsgeldigheid ervan.