Vader Vital Vanaken blij met de erkenning voor zijn zoon en Rode Duivel Hans

Voor Hans Vanaken valt de eerste schooldag op een dinsdag. Vandaag voegt de Brugse middenvelder zich in Tubeke bij de Rode Duivels. International. Na jaren van uitverkoren te zijn en evenveel opgehemeld als afgeschreven te worden, is de Limburger eindelijk toe aan een eerste cap. “Dit is het mooiste bewijs dat Hans goed bezig is”, vertelt papa Vital. Eindelijk erkenning.