Eerste werkdag voor Coucke als voorzitter Pro League: indicatieve tabel en nieuwe competitieformat

Net als voor de schoolgaande jeugd betekent september een nieuwe start voor de Pro League, de verzameling profclubs. Anderlecht-eigenaar Marc Coucke werd bij de laatste bijeenkomst tot nieuwe Pro League-voorzitter benoemd, hij mag nu echt aan het werk beginnen. Om 11 uur staat er een Raad van Bestuur op het programma om 14 uur een Algemene Vergadering voor alle 24 profclubs.

Coucke wil vandaag definitief komaf maken met alle problemen over de nieuwe indicatieve tabel die wordt gebruikt ter bepaling van schorsingen. Hij zal ook de aftrap geven van de discussies over het competitieformat vanaf 2020, wanneer er ook een nieuw tv-contract ingaat. Om het huidige format tegen dan te wijzigen is een tweederdemeerderheid nodig. Er zijn ruwweg twee strekkingen: zij die de play-offs willen behouden (onder leiding van Gent en Genk) en zij die terug willen naar een klassieke competitie (onder leiding van Club Brugge). Coucke kondigde bij zijn aantreden aan om een werkgroep samen te stellen die tegen het jaareinde met resultaten moet komen. De verwachting is dan ook dat er vandaag nog weinig inhoudelijk nieuws zal te rapen zijn in dat dossier. Wel zijn er al enkele kandidaturen binnengekomen van bestuurders die in de werkgroep willen zetelen.