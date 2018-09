Maak kennis met de nieuwe coach van Moeskroen, de man die zelfs CR7 aan banden kon leggen

Bernd Storck (55) werd gisteren voorgesteld als de nieuwe coach van het noodlijdende Moeskroen. Op het EK in 2016 leidde de Duitser als bondscoach Hongarije naar de 1/8ste finales en werd hij zelfs een nationale held toen hij de latere Europese kampioen Portugal – ondanks twee goals van Ronaldo – met 3-3 afhield en zo groepswinnaar werd.

Het kon toentertijd op het EK 2016 niet op. Het basiskamp van Hongarije was de Terre Blanche Spa Resort in Tourette, het duurste optrekje van alle EK-deelnemers, tot 800 euro per nacht per kamer. De chique ...