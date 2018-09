Italië heeft weinig geduld met niet scorende Cristiano Ronaldo: CR7 wordt CR 5,5

Zijn denkbeeldige sik heeft hij in Italië nog niet moeten strelen. Cristiano Ronaldo, de zelfverklaarde GOAT, mekkert voorlopig alleen maar. En hij heeft dringend goals nodig, want de criticasters staan wél al op scherp.

Cristiano Ronaldo Junior (8) kijkt al jarenlang op naar Senior (33), maar afgelopen zaterdag was het even andersom. ’s Middags legde de kleine knaap er vier in het mandje voor Juventus, tijdens zijn debuut met de U9. Vaderlief kreeg ’s avonds een nieuwe kans om de ban te breken, maar ook op het veld van Parma kreeg hij de bal er niet in.

Voor alle duidelijkheid: met de Oude Dame is niks aan de hand. Ze gaat voort op haar elan en begon de competitie als enige met een 9 op 9 – de mogelijke voorbode van een achtste titel op rij. Maar de statistieken van Ronaldo ogen voorlopig minder fraai. Van zijn 23 doelpogingen – niemand in de Europese topcompetities probeerde vaker te scoren – kende geen enkele succes. Zijn kopduels wint hij nog, maar kadreren lukt niet. Ook vele schoten missen overtuiging, zijn enige vrijschop belandde – zoals zo vaak – in de muur. Een assist heeft hij wel al achter zijn naam. Tegen Lazio trapte hij van dichtbij met zijn rechter tegen zijn linker, en zo wipte hij de bal ongewild tot bij de scorende Mandzukic.

Blauw oog

Ook tegen Parma scoorde Mandzukic, net als Matuidi. Ronaldo was de eerste om zijn ploegmaats een knuffel te komen geven, maar voor de rest valt hij op met handgebaren en gemekker. Liever dan te combineren, wil de Portugees het zelf forceren. Als dat dan niet lukt, stapelen de frustraties zich zichtbaar op. Zaterdag na de match was hij al geprikkeld. Toen hij door de mixed zone liep, verboden zijn bodyguards dat journalisten een foto namen – hij had immers een blauw oog. Niemand die wist hoe dat kwam, maar in elk geval waren ook interviews uitgesloten. “Hij was wat geïrriteerd, ja”, merkte Matuidi op.

Is hij misschien nog niet topfit? Voelt hij zich niet lekker op die linkerflank? Lijdt hij aan posttraumatische stress na een alweer mislukt WK? De coach moest dan maar verklaren waarom zijn sterspeler nog niet tot scoren komt. “Cristiano heeft het nog wat moeilijk”, zei Massimo Allegri. “Hij maakt kennis met de Serie A en ontdekt hoe lastig deze competitie is. Hier maak je geen veertig goals op een seizoen. Hier is meer defensieve organisatie en dat is wennen. Maar ik ben tevreden over hem. Hij speelde een goeie match, werkt hard, creëert kansen. De interlandbreak zal Cristiano scherper maken. De goals zullen straks wel volgen.”

‘Dybaldo’

Ze zullen ook móéten volgen, want de Italiaanse media sparen Ronaldo niet. Het verwachtingspatroon is enorm. De vijfvoudige winnaar van de Gouden Bal en zelfverklaarde GOAT (Greatest Of All Time), voor wie Juve 117 miljoen neertelde, mag niet falen. Elke mindere match is ideaal covermateriaal. De Corriere dello Sport gaf ‘CR7’ een 5,5 op 10 en kopte groot ‘CR5,5’. Een voorkeursbehandeling krijgt hij allerminst. Hijzelf staat nog niet op scherp, maar de criticasters wél.

Foto: Photo News

Dat hij de droogte snel zal doorbreken, daar twijfelt natuurlijk niemand aan. Wie 450 goals maakt in negen jaar Real Madrid, waarvan 44 vorig seizoen, slaagt ongetwijfeld ook in Turijn. Zeker als straks spitsbroeder Dybala topfit is – iedereen kijkt uit naarDybaldo. Voor de zekerheid zegde Ronaldo wel een keertje af voor de nationale ploeg en focust hij vol op zijn club. Hij zag immers ook dat ­Lionel Messi in zijn eerste drie duels voor Barcelona al vier keer scoorde. Ze mogen nu in een ander land spelen, de competitie tussen de beste twee spelers ter wereld blijft.