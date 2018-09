Mechelen - Als eerste stad in Vlaanderen zal Mechelen vanaf volgende maand uitvaarten in de rouwaula van de stedelijke begraafplaats livestreamen via internet. Zo krijgen ook nabestaanden die niet aanwezig kunnen zijn, toch de kans om de begrafenis te volgen.

Na acht jaar was de technologie in de rouwaula aan de Ziekebeemdenstraat in Mechelen stilaan aan een opfrisbeurt toe. Daar heeft de stad Mechelen van geprofiteerd om ook een camera en apparatuur voor ...