Wereldwijd problemen met Facebook, Messenger, Whatsapp en Instagram

Gebruikers uit verschillende uithoeken van de wereld, inclusief België, ondervinden maandagavond problemen met het inloggen op sociale media.

Volgens downdetector.com en media zoals Daily Mail slagen velen er niet in zich in te loggen op zowel Facebook, Messenger, Whatsapp als Instagram. Die sociale media zijn alle eigendom van Facebook.

Sommige mensen die er wel in slagen zich aan te melden, laten weten dat hun apps vastlopen of crashen. Anderen kunnen bijvoorbeeld niet reageren op posts of kunnen geen berichten delen. Via Whatsapp kunnen veel gebruikers geen berichten verzenden of ontvangen.

Foto: downdetector.com

Op Facebook krijgen sommige gebruikers de foutmelding: “Je account is momenteel ontoegankelijk door een probleem met de site. We verwachten dat dit snel opgelost zal zijn. Probeer alstublieft opnieuw over enkele minuten.” Op Instagram komt een gelijkaardige melding: “We konden geen verbinding maken met Instagram. Verzeker dat je verbonden bent met het internet en probeer opnieuw.”

De problemen, die rond 22 uur begonnen en omstreeks 23 uur een piek bereikten, waren alvast rond middernacht nog niet van de baan.