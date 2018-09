CLUBNIEUWS. Coucke zet Vanden Stock weer op zijn plaats, Genk traint met tien spelers

De transferperiode is afgesloten en volgend weekend is er geen competitievoetbal: toch is er clubnieuws en wij hebben het voor u verzameld.

ANDERLECHT - Coucke zet Vanden Stock weer op zijn plaats Ook na zijn afscheid als voorzitter blijft Roger Vanden Stock zijn Anderlecht hoog in het hart dragen. Tegen Antwerp tekende de oud-voorzitter voor de derde thuismatch op rij present in het gezelschap van zijn echtgenote Kiki, zijn dochters en zijn kleinkinderen. Tot hun groot genoegen zal het gezelschap Vanden Stock hebben vastgesteld dat de vermiste borstbeelden van zowel Roger als zijn vader en voorganger Constant Vanden Stock weer hun weg hadden gevonden naar de nieuwe receptiezaal van het stadion. De bronzen bustes van de vier oud-voorzitters van Anderlecht (Theo Verbeeck, Albert Roossens, Constant en Roger Vanden Stock) waren sinds de eerste thuismatch van dit seizoen verdwenen. De leemte die ze achterlieten was vooral voor Kiki Vanden Stock een doorn in het oog. Marc Coucke had bij zijn intrede immers laten verstaan dat hij Anderlecht zou moderniseren “met respect voor de geschiedenis van de club en zijn vroegere bestuurders”. Het verwijderen van de bustes van zijn voorgangers paste niet echt in dat plaatje. In plaats van een bewuste actie bleek het om een onschuldige vergetelheid te gaan. Door de verbouwingswerken die Coucke liet uitvoeren in het stadion, waren de beelden naar een andere kamer verhuisd. Toen de nieuwe voorzitter lucht kreeg van het ongenoegen van mevrouw Vanden Stock, liet hij de vier beelden meteen terug op hun plaats zetten. Ondertussen blijft gentleman Vanden Stock er alles aan doen om een polemiek met zijn opvolger te vermijden. De ex-voorzitter weigert het om nog publieke verklaringen af te leggen en wil zelfs off the record geen vragen van journalisten meer beantwoorden. Alle naaste medewerkers van Vanden Stock zijn intussen aan de deur gezet door Coucke.(ldh, thst)

OOSTENDE - Spelers en staf trekken naar Durbuy De sportieve staf en de spelers verblijven een tweetal dagen in een domein van Marc Coucke in Durbuy voor een teambuilding. Zeven internationals ontbreken: Jordi Vanlerberghe, Wout Faes, Aristite Nkaka (alle drie beloften van België), Sindrit Guri (Albanië), Fabrice Ondoa (Kameroen), Zarko Tomasevic (Montenegro) en Fashion Sakala (Zambia). Door een blessure kan Ndenbe niet ingaan op de uitnodiging van de nationale beloftenploeg. Komend weekend zijn de spelers twee dagen vrij. (rpo)

KV KORTRIJK - Nog even geen vakantie Sommige eersteklassers geven hun spelers meteen bij de start van de interlandbreak even vakantie, maar niet zo bij KV Kortrijk. Glen De Boeck maakt nuttig gebruik van de break en vertrok gisteren met zijn team op stage naar de Ardennen. Tot en met donderdag wordt er wat getraind, maar vooral aan teambuilding gedaan. Volgend weekend mogen zijn spelers dan nog even op vakantie vooraleer het vizier van Kortrijk weer op de wedstrijd tegen Moeskroen staat. (gco)

ZULTE WAREGEM - Weekendje vrijaf voor de spelers De spelers van Zulte Waregem werken komende week door de interlandbreak een rustiger trainingsschema af. Gisteren is er nog getraind omstreeks 10.30 uur. Dat is ook vandaag, morgen en donderdag nog het geval. Wie een kijkje wil komen nemen, kan dat. De oefensessies vinden plaats op terrein 3, dicht bij het oefencomplex. Vrijdag, zaterdag en zondag geniet de spelerskern van een verlengd weekend vrijaf. Daarna wordt toegewerkt naar de verplaatsing van zondag 16 september richting Antwerp. (jcs)

CERCLE BRUGGE - Vrijdag weerzien met Robail De spelers werden gisteren voor de uitlooptraining verwacht. Vandaag krijgen ze vrij. Morgen en donderdag wordt er telkens twee keer getraind. Ueda, Omolo, Abud Omar, Palun en Vitinho hebben interlandverplichtingen.Vrijdag speelt Cercle in Lichtervelde (terrein KFC Lichtervelde) om 18 uur tegen Valenciennes. Bij de Franse ploeg uit de Ligue 2 speelt Gaetan Robail, vorig jaar nog bij groen-zwart. (kv)

AA GENT - Spelers krijgen extra dag vrij De beloften speelden gisteren bij Cercle Brugge. Coach Van Renterghem kon een beroep doen op meerdere spelers van de A-kern, onder wie Neto, De Busser, Arroyo, Esiti, De Smet en Bahi. De spelers die zondag in actie kwamen, kregen na afloop van de 0-3-zege op bezoek bij Cercle Brugge een fijne verrassing: zij kregen een extra dag vrij en hoefden dus gisteren niet aanwezig te zijn voor een hersteltraining, waardoor zij zich morgen pas opnieuw moeten aanmelden in Oostakker.(ssg)

LOKEREN - De Wolf hoopt dat hij speelt bij U21 Ortwin De Wolf verzamelt vandaag met de Belgische U21 voor de wedstrijden tegen Malta en Hongarije. “Of ik zal spelen? Ik hoop het”, vertelt de beloftevolle doelman. “Ik ben de enige die op dit moment speelt, al ben ik er ook maar voor de tweede keer bij. Het is afwachten, ik ben nieuw bij de groep. We zullen zien wat de coach beslist.” De manschappen van Maes kregen daags na de zege tegen Waasland-Beveren overigens een dagje vrijaf. (whb, ppl)

WAASLAND-BEVEREN - Eerste zege voor de beloften De beloften van Waasland-Beveren hebben hun eerste driepunter van het seizoen te pakken: 2-1-winst tegen Eupen. Drie spelers uit de A-kern kwamen in actie: Vanzo, Gamboa en Liessens. De troepen van Jonas Ivens kwamen op voorsprong nadat Van Goethem een vrije trap van Vanzo tegen de touwen werkte. Op slag van rust werd Vanzo neergehaald in de zestien na een sublieme beweging. Van Noten zette de elfmeter om. Vlak na de rust krulde Diallo op vrije trap de aansluitingstreffer heerlijk binnen. Doelman Swolfs hield met enkele knappe reflexen meermaals de gelijkmaker uit doel. Waasland-Beveren sleepte zich naar het einde van de match, maar hield stand.

ANTWERP - Buta herneemt bij beloften Tegen Anderlecht mocht hij nog bijna starten in plaats van de lichtgeblesseerde Opare, gisteren stond de Portugese rechtsback Aurélio Buta (foto)voor het eerst weer echt op het veld. Niet met het eerste elftal, wel met de beloften tegen Standard. Ook nieuwkomer Lamkel Zé, die nog maar weinig speeltijd kreeg, deed matchritme op, net als Jaadi. (dipe)

RC GENK - Deze week drie trainingen voor tien spelers Er vertrekken liefst zestien spelers voor interlands. Tien spelers blijven in Genk. Onder hen de onfortuinlijke Nastic, die zich geblesseerd moest afmelden bij de Bosnische bondscoach. Wouters en Seigers vielen uiteindelijk af bij de Belgische beloften en trainen met Pozuelo, Seck, Dewaest, Aidoo, Gano, Ndongala en Paintsil vandaag, morgen en overmorgen om 10.30 uur. Van donderdag- tot maandagmiddag mogen ze het hoofd leegmaken, de trainingen worden maandag om 15 uur hervat. Jeugdspeler Lucas Beerten (15) tekende zijn eerste contract. De centrale verdediger zit sinds de U9 bij de Genkse jeugdacademie. De verkoop voor bestaande abonnees van het Europa League-abonnement (pakket van 3 thuiswedstrijden) start vandaag om 10 uur. Tot en met woensdag 12 september gelden de verminderde tarieven (vanaf 50 euro). (mg)

STVV - nieuwe eigenaars rommelen in medische staf Hommeles achter de schermen bij STVV. De Japanners schudden de voorbije dagen deftig aan de boom van de medische staf. Zo werd clubdokter Koen Pansaers na 21 jaar (!) ontslagen bij de club, ook revalidatietrainer Wilfried Schiemsky werd de laan uit gestuurd. Legear, Ceballos, Gladon, Kamada, Wenssens, Herbots en Sekine meldden zich gisteren voor een training/verzorging. Bij Sekine wordt deze week nog onderzoek gedaan naar de blessure die hij opliep aan de hamstrings tegen KVO. (gus)

STANDARD - Azevedo komt transfervrij over Standard heeft zich versterkt met Nelson Azevedo (foto). Het twintigjarige Belgische talent was transfervrij sinds zijn vertrek bij Anderlecht deze zomer en zal aansluiten bij de beloften van de Rouches.(bfa)