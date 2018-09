“Biechtgeheim is nooit belangrijker dan mens in nood”: priester riskeert één jaar cel voor schuldig verzuim na zelfdoding

Brugge - Iedereen is verplicht om een mens in nood te helpen. Áltijd. Ongeacht of je nu beroepsgeheim hebt, of biechtgeheim. Dat pleitte de openbaar aanklager maandag op het proces tegen een Brugse priester. Priester Alexander Stroobandt (57) zou geen adequate hulp geboden hebben toen een depressieve vriend hem over zijn zelfmoordplannen vertelde. “Tony zocht hulp, maar kreeg ze niet door dat biechtgeheim”, zegt zijn weduwe Marleen Cordenier.

“Als u mijn biechtgeheim niet belangrijk vindt, dan is het onafhankelijk recht ook niet belangrijk. Ik ben priester en voor mij telt: biechtgeheim is biechtgeheim. Het is aan u om te oordelen.” Na anderhalf ...