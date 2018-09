Lo-Reninge - Er is dinsdagochtend brand uitgebroken op een hooizolder in Noordschote, een deelgemeente van het West-Vlaamse Lo-Reninge. De schade aan de loods is aanzienlijk.

De brand in de loods, gelegen in de Noordweststraat in Noordschote, brak dinsdag in alle vroegte uit op de hooizolder. De vlammen verspreidden zich snel en richtten heel wat schade aan in de loods. De brandweer kwam ter plaatse en had de brand snel onder controle.