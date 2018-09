Lerares is met pensioen zonder dat ze het weet ... en moet nu haar loon ook nog eens terugbetalen

Een lerares uit Charleroi is al een half jaar met pensioen zonder dat ze het weet. Voor de vrouw, die al jaren met haar gezondheid sukkelt, is dat een zware klap: ze moet het loon dat ze de voorbije zes maanden kreeg terugbetalen. Dat schrijven de kranten van Sudpresse.

In 48 scholen heeft C.F. uit het Waalse Charleroi lesgegeven. Eerst van 1982 tot 1987 en na een break van 14 jaar - waarin ze bij een notaris werkte - weer sinds 2001. Tijdens haar loopbaan bleef ze niet gespaard van tegenslagen: ze was enkele keren arbeidsongeschikt nadat ze onder meer geslagen werd door leerlingen.

De zwaarste klap kwam er in 2015, toen ze net benoemd was, en op school viel. “Mijn knie en mijn enkel hebben daar schade opgelopen”, zegt ze bij Sudpresse. “Ik heb nog twee dagen gewerkt, maar het ging niet meer.”

Het begin van een lijdensweg, want werken zou niet meer lukken voor C.F. Ze zat thuis en ondanks meerdere pogingen om te herstellen, kwam ze er nooit bovenop. Intussen kreeg ze wel nog haar loon, omdat Medex - een orgaan dat zich bezighoudt met de gezondheidsproblemen van personeel in openbare functies - controles uitvoerde en vaststelde dat ze niet van slechte wil was.

Met vervroegd pensioen gaan zat er nog niet in, kreeg ze sinds eind 2016 te horen. Maar in de briefwisseling stond wel dat ze op pensioen gezet zou worden als ze er niet in slaagde om binnen de twaalf maanden een administratieve functie in een school te krijgen. Daar zou ze in haar toestand wel toe in staat zijn, aldus Medex.

C.F. bleef wachten op die overplaatsing en schrok zich een hoedje toen ze op 11 juli van dit jaar een brief kreeg waarin stond dat ze met pensioen was sinds 1 januari 2018. “Ik begrijp het niet. In die brief staat dat ik wel kan werken in een andere functie, maar die krijg ik niet. Nu moet ik zes maanden loon terugbetalen. 10.000 euro.” Bij de pensioendienst weten ze nog van niets, zegt F.C. “Ik heb al gebeld, maar ze vinden mijn dossier niet. En ik kan er pas een nieuw indienen in 2021. Ik weet niet wat ik moet doen om hieruit te geraken.”

Sudpresse contacteerde Medex, waar benadrukt wordt dat alles volgens de regels verlopen is en dat de vrouw van elke stap op de hoogte was. Bij de pensioendienst wordt dan weer gezegd dat alles wel in orde komt.